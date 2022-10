Alexis LELONG

Dugny

Électricien du Service Information et Relation Publique de l'Armée (Marine). Conception, réalisation des circuits électriques et d'éclairage pour les expositions de la Marine Nationale (Salon nautique, salon du modélisme en 95 et Brest 96). Entretien, montage d'un cinéma 3D, d'un simulateur de passerelle, de bornes interactives.