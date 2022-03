Amar BOUMGHAR

Universite De Chlef - Enseignant (Génie civil)

Ouled fares

En plus de ma formation de géologue géophysicien en prospection minière je me suis spécialisé en géotechnique géologie de l ingénieur et en matériaux avec une étude de doctorat es sciences des matériaux sur les granulats à béton.J ai enseigné la geologie la géophysique et matériaux de construction pendant plus de quarante cinq ans à l ENS de Kouba et à l université de Chlef