Andre HALIPRET

GILLE, puis musicien jusqu'en 1974 puis JOYEUX GILLES DU CENTRE A LIEVIN de 1974 à 1977. Deux sacrés groupes dommage ils n'existent plus sous cette appellation, mais j'ai grandement contribué à faire vivre ce folklore dans ma ville de LIEVIN.

Gille et musicien

musicien, groupe créé de toute pièce, par Achille DUPUIS, René RUFFIN et Samuel DENOYELLES auxquels je dois beaucoup et pour lesquels j'avais une grande admiration. Grâce à ce qu'ils m'ont inculqué, aujourd'hui en 2020 perdure le folklore des GILLES à LIÉVIN, très proche de ce que font nos cousins belges, malgré toujours quelques grincheux qui revendiquent d'être nés quelque part! 75 ans d'existen

joueur, débarquant de ma province, j'ai eu contact avec ce club et ses dirigeants Merci à Tous et en particulier à M. FAUCHERAND originaire du PORTEL. Qui par la suite viendra m'épauler à l'Olympique de MEUDON.

Joueur et dirigeant Albert VIGNAUX, parti ensuite en Guyane, m'a recruté puis m'a confié avec Alain HIMO, le suivi du club.

Meudon

Recruté en tant que joueur, par des copains, notamment les frères CORBEL venus de la région de GUINGAMP, après quelques années de bons et loyaux services nous avons d'un coup d'un seul été considérés comme moins que rien par certains. Du coup, retrait du percuteur et création de l'Olympique de MEUDON avec notre noyau de joueurs et de dirigeant dont notre futur président M. VIDY .