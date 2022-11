André NAYLIES

Saint jean

Je suis entré au district de Football en Septembre 1997 membre de la Commission C-D-A et Organisation coupes et Championnats. Elu au Comité directeur en Juin 2000 et réelu en juin 2004 . secrétaire de la commision coupes et championnats; membre de la commission de Litige et discipline et Président de la commission de recrutement et fidélisation des Arbitres. Je suis aussi Délégué Régional