Etablissement pour l'enseignement de la langue française et supervision des centres "Alliance Française" des Provinces de Corrientes et Misiones

Ministere De L'education Nationale - Service des Affaires Internationales (Production)

Paris

Préparation, participation et suivi des Commissions Mixtes pour l'Enseignement et la Coopération culturelle entre la France et l'Europe, l'Afrique et l'Asie