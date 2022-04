Andre VEGH (FISCHER)

1ère année de maternelle. Hiver 53, mais froid quand même, je me suis fait mordre à la main par le chien d'un vétérinaire et ai été soigné par le propriétaire. Cela m'a valut de rester au coin du feu pendant quelques récréations.

Lens

CAP de menuiserie. Dans ce nouveau CET les cuisines n'étaient pas terminées, nous recevions "la Bouff" de L'hopital, nous avons fait la grève de la cantine et apportions nos casses-croutes. Grand tapage dans les journaux. Nous n'avons jamais utilisé la piscine: pas terminée non plus. mes profs: Lavray et Barreau,Melle Wiart, Mr Dagouret-Trédez-Juliot-Simoens-Barroo- ( diplome le 18/06/65)