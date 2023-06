Saint marcellin

J'ai fait un bac D et redoublé ma terminale. J'adorais la biologie et l'EPS mais la physique n'était pas mon fort. J'étais demi-pensionnaire. Le déjeuner était l'occasion de me marrer avec les copines: Dominique, Marie-Hélène, Maryvonne, Nelly, Claudine.... Je garde de bons souvenirs de cette période là.