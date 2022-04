Villeneuve le roi

JE NE SUIS PAS SUR DU NOM DU COLLEGE JEAN MACé MAIS J AI FREQUENTé UN COLLEGE TRES IMPORTANT A VILLENEUVE-LE- ROI, CETTE ANNEE SCOLAIRE LA ET JE SUPPOSE QUE C EST BIEN CELUI-LA . J ETAIS ELEVE EN CLASSE DE 5 IEME ET J HABITAIS A ABLON-SUR -SEINE