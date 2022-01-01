RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lyon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
Angela VALENTINO est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE SERGENT BLANDAN- Lyon 1986 - 1991
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Collège Saint-louis Saint-bruno- Lyon 1991 - 1994
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Lycée Jean-baptiste De La Salle- Lyon 1994 - 1997
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ICOF- Lyon 1997 - 1999
Parcours entreprise
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Hotel De Ville De Lyon - Stagiaire (Autre)- Lyon 1998 - 1998
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INSTITUTION DES CHARTREUX- Lyon 1999 - 1999
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Télé Lyon Métropole - Employée administrative (Administratif)- Lyon 2000 - 2004
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TLM - Employée administrative (Administratif)- Lyon 2000 - 2004
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AMALLIA - Gestionnaire de sinistre (Administratif)- Paris 2005 - maintenant
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Alliade (Cill) - Employée administrative (Administratif)- Lyon 2005 - maintenant
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CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT - Employée administrative (Administratif)- Lyon 2005 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Angela VALENTINO
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Vit à :
LYON, France
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Née le :
9 sept. 1979 (42 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
Assistante Financière
Situation familiale :
en union libre
Mes goûts et passions
Voyages
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Angela VALENTINO a ajouté Amallia à son parcours professionnel