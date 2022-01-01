Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lyon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

Angela VALENTINO est sur Copains d'avant. Pour la contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

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A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Angela VALENTINO

  • Vit à :

    LYON, France

  • Née le :

    9 sept. 1979 (42 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Profession :

    Assistante Financière

  • Situation familiale :

    en union libre

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Lectures

    Voitures

    • Je n'ai pas de voiture

    Animaux

    Voyages