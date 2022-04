Un peu touche à tout et n'aimant pas rester sans rien faire de mes dix doigts je suis passée par de nombreux CDD dans divers secteurs. J'ai été tour à tour VDI en lingerie, secrétaire, hôtesse d'accueil en office de tourisme, enquêtrice, animatrice ...etc

J'étais Hôtesse de caisse à mes débuts avant d'évoluer vers un poste d'Hôtesse d'Accueil. Ensuite j'ai aussi participé à la gestion des caisses et du coffre au niveau comptable et informatique. Diverses fonctions : location de véhicules, billeterie, aide à la vente, renseignements, standard ...

DEKRA FRANCE - Coordinatrice Back Office (Administratif)

Trappes

Travail sur le site de Volkswagen France à Villers Cotteret, service vente aux entreprises. Missions : Réception et traitement des fichiers, analyse et contrôle des châssis, validation et vérification des primes de volumes, gestion administrative des recodifications. Gestion des projets IT