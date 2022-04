Ressertissage fermoirs colliers opération fête des mères NOCIBE CARCASSONNE - Inventaires GEANT Cité 2 et Salvaza CARCASSONNE - Mise en bouteille de vins pour CELLIERS JEAN D'ALIBERT et AUDE EMBOUTEILLAGE

"en Création" - Services à la Personne:Intendance-Conciergerie (Direction générale)

Beziers

Réseau de compétences et d'expertises autour du domicile et de la personne : Intendance et Conciergerie entre Bédarieux et Agde (simulation de présence, livraisons, garde animaux, etc)