Anne LAURENT

ELIANCE RESTAURATION - Responsable des inventaires (Contrôle de gestion) - Paris Concession du Centre Georges Pompidou, j'ai travaillé à tous les postes mais c'était surtout un boulot en attendant la date de mon départ pour la Floride.

CHEFS DE FRANCE - Serveuse (Autre) - Orlando 1er prix de la Bourse d'Etude Cointreau en 1989, mon projet était de partir travailler chez Disney en Floride, de suivre des cours à l'université et ensuite de me faire recruter pour participer à l'ouverture de Disney à Paris. Après le Petit Café, je suis montée comme serveuse au Bistrot et j'ai terminé avec Anne D. comme serveuse responsable des fermetures (merci à la superviseur Catherine T.)

EPCOT CENTER WALT DISNEY WORLD FLORIDE - Serveuse (Autre) - Orlando Excellents souvenirs pendant cette année où j'étais chef de rang au Petit Café puis au Bistrot dans le Pavillon Français d'Epcot Center. Grand moment de ce séjour ; nos backs to backs à Key West en Le Baron décapotable, le brunch du dimanche au Grand Cypress, la Jamaïque, les Caraïbes, la Nouvelle Orléans et pour finir la Côte Ouest (de San Diego à Los Angeles...). Et surtout la rencontre de gens

Pizza Hut - Assistant Manager du restaurant (Autre) - PARIS Pizza hut Beaubourg et Pizza Hut les Halles (Place des Innocents). Bonne expérience avec l'apprentissage de la gestion d'une petite exploitation avec une petite équipe (Beaubourg). Je suis passée ensuite sur le monstre des Halles avec l'apprentissage de la gestion d'une équipe de + de 40 personnes avec des volumes impréssionnant. Belle expérience...

Disneyland Paris - Commerciale Banquet/séminaire (Commercial) - marne la vallee Assistante manager au Key West, Los Angeles Bar & Grill, Sports Bar et New York Style Deli. J'ai ensuite pris la place de Coordinatrice Banquets / Séminaires au Disney Village avec 5 restaurants, 3 bars et 1 discothèques à remplir. Le groupe Flo a repris la restauration et nous avons travaillé ensemble au développement de ce segment. F.L. a ensuite rejoint l'équipe, jusqu'à notre licenciement...

ENPC - Inspectrice des études (Administratif) - Champs sur marne Inspectrice des études pour l'année scolaire 98/99. Puis secrétaire partagé entre la direction du département des langues et la direction de l'enseignement

DGAC - Secrétaire de direction (Administratif) - Paris Direction des Services de l'Aviation Civile. Sous direction Financière