Les Peupliers - Médecin généraliste - Hypnose et thérapies brèves. (Profession libérale)

Lubersac

En groupe avec mon mari et un autre couple de 1977 à 1988 puis à trois couples jusqu'en 1998. Après avoir changé d'activité en 2013 (hypnose médicale et thérapies brèves) et quitté mon groupe, je viens de prendre ma retraite au 1° avril: vacances perpétuelles!! Chouette!