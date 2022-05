gestion de portefeuille, secrétariat et comptabilité. Gestion des inscrits maritimes

voile,piscine, gym. et farniente

voile - yoga- escrime- ski nautique. soirées dansantes, j'apprends le Sirtaki et la Séga

voile-tennis-yoga et ne rien faire....la plage avec plein d'amis sympas que je reverrai à Megève.

hôtesse trilingue, renseignements sur séjours et activités de la station etc...

était détachée chez un gros client, un supermarché avec 3 supérettes. J'effectuais la comptabilité et les salaires

voile, plongée, piscine, tennis. visite de Girolata et Calvi

notre voyage de noces, inoubliable... se baigner en janvier alors qu'en France il neige. se promener sur des Km de plage et découvrir les flamands roses, jouer au tennis tous les matins, aller au hamman le soir, visiter Agadir ses souks la ville ancienne et la nouvelle.

établissements des salaires et déclarations sociales et fiscales, écritures diverses, bilan, C.Expl.

TIPHAINE CREATIONS - Chef d'entreprise (Direction générale)

Allonzier la caille

création et fabrication de linge de maison et coordonnées pour la table etc..distribution auprès des boutiques, grossistes. 4 employés et 3 représentants.