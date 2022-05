Anne ROZIER

Association Pays D'escurolles Lac Koboro - Escurolles un jumelage coopération, en coopération décentralisée, au sein de Pays d'Allier- Cercle de Niafunke , j'y suis complètement attachée, et je ne saurais en partir aujourd'hui! (4 missions plus tard, je m'apprête à en faire une 5ème!!) allez donc visiter notre site!! escurolles-koboro ah oui, j'en suis la secrétaire vraiment pas douée, mais ils ne veulent pas me remplacer!!! et ce ne fut pas la

Association Nationale Cultures Et Traditions - Gannat au début "prof" de chant traditionnel en français et nord occitan pour les enfants de l'école de danses traditionnelles, puis membre du CA, et depuis quelques années, vice-présidente. mais allez voir là: sur le net, gannat vous en saurez plus!! (pas sur moi bien sur! sur l'asso!) à ce jour, 2017, je ne suis plus bénévole dans l'association, j'ai laissé la place à d'autres bonnes volontés, mais je

D'un Regard à L'autre - Brout vernet qui organise un festival du voyage et de l'aventure, chaque année; pour le premier weekend d'octobre!! du pur bonheur!! simple mais heureuse bénévole!!! à ce jour le festival est inactif, mais les idées de voyages autrement ne cessent pas!