J'ai mis une photo de classe prise dans la cour de l'école de CAZERES/GARONNE (31) en 1958 ? Qui se reconnaît sur cette photo ? Un petit coucou me ferait très plaisir.

Je ne suis pas sûre que ce soit dans cette école là que je sois allée ? J'avais une dizaine d'années et mes souvenirs sont assez flous quand même.

Rouen

Dans les années 1960/1962, je me souviens avoir fait partie de la chorale de l'école Marcel BUQUET et d'être allée chanter, avec la chorale, à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers à ROUEN pour une représentation. Et vous, vous en souvenez-vous aussi ?