Annie ANDRE

Rungis

Quels Souvenirs.......... Les week-ends à Villeconin, Soirées dansantes à thèmes, nos délires de peinture dans la grande salle. La sono avec michel Fresnel et daniel Shepman...... Les cours de claquette, danse modern jazz avec Elysabeth et notre Band of blues, country music, avec Jeff, pierre Pontieux, dominique Simonet, alain Geoffroy et les deux chanteuses Patson et moi-même.