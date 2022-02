Anthony RAZILLARD

ENSCP - Etudiant en stage - Paris Laboratoire C.Friedel / Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris/UMR 7223 du C.N.R.S.

Hôpital Hôtel Dieu - Technicien supérieur de laboratoire polyvalent - Paris Assurance Qualité en pharmacie (secteur chimiothérapie et collyre) : - Contrôle des médicaments produit par l'UPSO2 (HPLC, Spectrométrie, UV-visible IRTF, Osmolalité...).

Ap-hp Hôpital Cochin, Port-royal - Technicien supérieur de laboratoire polyvalent - Paris Assurance Qualité en maternité (service de nutrition parentérale) :- Contrôle des poches néo-natales par méthode physicochimiques, Ensemencement et lecture de la production du jour sur Stéritest et Bact-Alert en zone blanche P3. - Contrôles d'environnements dans 4 secteurs (comptages particulaires / relevés bactériologiques par surface et aérobiocontamination) et contrôle de l'eau osmosée

HOPITAL FOCH - Technicien supérieur de laboratoire en Bactériologie - Suresnes Technicien jour/nuit - Réception, enregistrement et ensemencement des prélèvements. - Comptage des ponctions en cellule KOVACS, et lecture des lames colorées (Gram et MGG par colorateur RAL). - Identification des germes par Maldi-tof et réalisation d'antibiogramme ou antifongigramme - Réalisation de test complémentaires : Céfinase, PLP2A, Bétalacta test, recherche de BLSE ou carbapénèmase, CMI ...