Antoine CAPARROS

Saint esteve

Dès le lycée Arago, grâce à MM.BAIXAS et ASPART, j'ai pris le virus de l'haltérophilie, et j'ai créé le premier club d'haltéro à St-Estève. Ensuitej j'ai passé tous les diplômes d'entraîneurs et d'arbitre national, pour aller arbitrer des champions du monde à LILLE! J'ai organisé de nombreuses compétitions à St-Estève, et j'ai essayé de donner le virus à de nombreux jeunes...