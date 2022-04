Antoine LECOEUR

10ème et 9ème Mr Buillit 8ème sautée 7ème Mr Neveu

Evreux

6ème Père Guerrée Michel Leeb-Laurent Bouzoud-Claude Boulard et les autres dans un coin de ma mémoire - Mr Burési surveillant m'a sorti d'une mare gelée sur laquelle je m'étais aventuré et qui a cédé sous mon poids, m'avait prêté son manteau camel pour que je n'aie pas trop froid, le temps de retourner à l'infirmerie du collège. Merci Mr Burési. Dommage que vous ne soyez plus là.