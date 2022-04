Elève mi ange/mi démon.Rebelle,Je ne renie pas mes vertus. Dans ce quartier Nord, l'école de la Vie, faut pas se laisser faire.Des bagarres au quotidien...Cela ne me déplait pas, mais je n'oublie pas le respect d'Autrui, celui que mes parents malheureusement disparus m'ont inculqué.

Entrée dans une école mixte,cela change,les 1ers flirts,les bus à prendre,je n'habite plus à côté..du changement...Puis un déménagement vers Vitrolles ville new en (03/75). Grand regrêt de quitter ma ville natale.mes fréquentations scolaires ( mixtes). Pas vraiment loin, mais je suis MARSEILLAIS,Promis, je reviendrai...

Vitrolles

Arrivée en fin de 4 ème ( 03/ 1975 ). Nouveau dans cette ville ou je dois faire ma place. Je me fais respecter dans ce monde de l'adolescence.....Encore des combats, des bandes rivales et ma personnalité qui s'affirme.Respect avec ceux qui me respectent,j'ai horreur de l'Injustice.Ma générosité porte ses fruits. J'y gagne une Notoriété.La Reconnaissance .