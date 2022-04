HEUDEBERT - Chef de secteur, puis responsable Prévisions de Ve (Commercial)

Athis mons

2 expériences de la vente, à Reims puis à Toulouse, sur le plus gros secteur de France, pendant 5 ans et demi, suivis de 2 ans et demi au siège pour trouver ma voie: la prévision des ventes. Une très belle expérience, avec des gens formidables (merci Elvire, Laurence et Brigitte!) et plein de souvenirs qui m'inspirent encore.