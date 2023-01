Ariane ROQUEBERT

Institut De L'enfant-jesus Lycee - Mkt / Comm (Autre)

Nivelles

Plus que de très vagues souvenirs de mon passage dans cet établissement et ne sais même pas combien de temps j'y suis restée. Si quelqu'un se souvient de moi.... n'hésitez pas à m'envoyer un msg avec les détails.... je me réjouis !