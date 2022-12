Chicore Leroux - Technicien (Technique)

Orchies

J'y ai effectué mon stage de fin d'étude. j'ai pu automatiser une chaîne d'étiquetage en passant par tous les stades (de l'étude de faisabilitée, le chiffrage, la réalisation, la programmation et la fiabilisation). je remercie la CHICORE LEROUX et surtout le responsable maintenance de m'avoir donné carte blanche et de m'avoir fait totalement confiance.