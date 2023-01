Arnaud ESCABASSE

Un job de fou autour du son, de la musique et de la vidéo à l'époque ou l'éclairage Lazer en était à ses prémices. Beaucoup de bon souvenir et les bases d'un société qui maintenant est reconnue pour ses compétences dans ces domaines.

Boite familiale. Conception, fabrication et commercialisation de voitures anciennes (P3, Bugatti 55, Mercedes SSKL) une folie familiale passionnante, dévorante mais couteuse... heinnnn Père ?

boulot de saisonnier et le reste de l'année pour voyager.

Boulot de saisonnier et le reste de l'année pour voyager.

guide au Canada, que du bonheur et formateur...de caractère !

la boite où j'ai connu la femme de ma vie Anne-sophie, 10 ans plus tard...3 enfants !

Je suis arrivée en 2001 pour créer la division Incentive Entreprise et depuis, c'est l'épanouissement professionnel !

Passion Des îles By Tourinter - Directeur Commercial (Direction générale)

Lyon

reprise de cette activité (en plus d'Aventuria), c'est un vrai challenge avec toute l'équipe dirigeante historique d'Aventuria. 2 ans plus tard, un retour à la rentabilité et encore plein de projet de développement dans les tuyaux.