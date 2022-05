Arnaud VALMARY

Cetelem - Développeur informatique (Informatique)

LEVALLOIS PERRET

Analyses, conceptions et développements. 2001-2006 : Interfaces et batchs : C et Java 2006-2007 : Serveurs métier : C et Java 2001-2007 : Scripting : CGI, HTML, XHTML, JavaScript, Python, Ksh et Bash Bases de données : Isam et Oracle (SQL et PL/SQL), SQL*Plus et SQL*Loader Workflow Staffware : piloté en Java (utilisation et administration). Autres : Normes ISO-8859-n et UTF-8