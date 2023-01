Audrey PRÉVOT

Roeulx

Août 96 : mon 1er centre aéré... Février, avril & août 97 : de supers souvenirs surtout en août... Un directeur génial (merci Latif !!!) et une super équipe !!! Février, avril & août 98 : toujours un plaisir de travailler avec des animateurs supers, un directeur on or et d'être avec les enfants toute la journée !!! Février 99 : mon dernier centre aéré... snif snif...