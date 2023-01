Alcatel Space (Alcatel Lucent) - Ingénieur de développement (Technique)

CANNES

Dans le service banc de validation : Programmation en C sur des cartes PPC avec OS Temps Réel Vxworks pour banc de test IASI et SpaceBus 4000 (utilisation pour communication FTP, bus 1553 et OBDH, liaison séries RS232, etc ...). Tests unitaires (ATTOL) sur LV IASI