Alger

suivi et supervision des travaux de montage tuyauterie et resrvoirs de stockage de raffinerie. Suivis et supervision des tavaux de pose de pipe de transport gaz(controle nondestructive et inspection). Etudes de maturation de divers projets de stockage et de distribution carburants. Chef de projet maitre de l ouvrage d un centre emplisseur GPL. Chef de projet de stations de pompage pipe multi p