Benjamin BOUTRE

accueil de la clientèle, gestion des opérations courantes : dépôt d'argent, retraits, virements, etc

c'était mon lieu de travail quand je travaillais pour l'agence de sécurité Groizard (voir ci dessus) un magasin très sympa avec des gens géniaux, une très bonne ambiance, un chef super (Merci Augustin) et 2 saisons pleines de rigolades......

Agence De Sécurité Groizard - Agent de sécurité (Autre)

Saint denis la chevasse

rondier,agent de surveillance et de sécurité, inspecteur de magasin, arrière caisse, gestion du contrôle d'accès, interpellation vol en flagrand délit etc etc