Benjamin MICHAUX

Belfort

97/02 - Compagnie Défense et Instruction - Section Défense et Musique. Aux Cymbales 8 mois sur 10. Le reste au tuba (que je n'avais plus pratiqué depuis 1988). PESO à Kruth dans les vosges, sous la neige. Bons souvenirs avec Samuel Raison, Yann Rolain, Jerôme Lannoy (si si)..., Les musicos en général. Les cas sociaux en particuliers (ça me rappelait un peu le château de la Huda).