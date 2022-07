Benjamin MIGNEAUX

Des heures de basket devant la maison de Julien et de Final Fantasy avec Gérard.

Harly

6èmeA puis 5èmeA puis 4èmeA puis 3èmeA. J'ai participé au club de théâtre en 4ème et en 3ème sous la tutelle de Mme Jourdain et Didier Perrier avec 3 représentations en fin de 3ème de "Grand’ peur et Misère du IIIe Reich'' de Bertolt Brecht.