Paris

Primaire 11ème. Les dates précisées sont estimatives et et attente d'une validation historique par l'établissement ou un témoignage d'une élève de Sainte-Marie des Invalides. Ces détails sont ouverts aux anciennes élèves de Sainte-Marie des Invalides et sont publics sur le site anciennes élèves de la rue de Poitiers et de la rue de Grenelle : facebook/group.php?gid=6233239643