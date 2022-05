Benoit TOCUT

l'adolescence et le debut de l'apprentissage de la vie; appert ma laissé une vision de bagards et des problèmes de religions chetien / musulman (dommage mais maintenant j'en ai comme amis)

bon enseignement et de bons copains qui me laissent de bons souvenirs

Vitry le francois

eleve de BEP elec à bts MAI de 1990 à 1995 et de plus interne à l'epoque de madame picard et sweck encore un lycée et un LEP qui prenait soins de ses eleves. Exellente pédagogie!!! Encore merci a tous mes professeurs A quand une administration de l'état qui donnera enfin a des professeurs qui valent le coup la fameuse "agrégation": honte au ministère de l'éducation nationale (petite pensée à col