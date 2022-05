Bérenger HUOT

Prise de rendez-vous et vente directe de produits et services auprès de clients et prospects particuliers et professionnels

Conseil fiscal et patrimonial – Vente de produits et services bancaires (Epargne, placements boursiers, assurances vie) – Montage de dossier de financement : prêt immobilier, crédit à la consommation

Cybernet Arena - Dirigeant (Direction générale)

Gisors

Gestion comptable et commerciale - Conception et administration réseau – Montage, maintenance, dépannage et optimisa¬tion d’ordinateurs – Mise à disposition d’ordinateurs pour jouer en réseau et se connecter à Internet – Formation – Vente manga et jeux vidéo