Bergama LETTEVA

Osmoy

Bonjour, je cherche des informations sur mon père que je n'ai pas connu et qui aurait vraisemblablement été à l'orphelinat d'osmoy mais je ne connais pas les dates exactes en tout cas entre 1949 et 1970. Il s'appelle Louis Valette. J'ai rentré des dates erronées me concernant pour mieux cibler mes recherches. n'hésitez pas à m'écrire si vous l'avez connu. merci