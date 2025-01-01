Bernard ANDRIEUX est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
-
Collège Le Prieuré- Maisons laffitte 1963 - 1967
-
Rue De La Salle- Saint germain en laye 1967 - 1970
A propos
Général
-
Prénom Nom :Bernard ANDRIEUX
-
Vit à :
CHATEAUVIEUX, France
-
Né le :
22 avril 1952 (73 ans)
Ma vie aujourd'hui
Aucune information disponible
Mes goûts et passions
Voyages
-
Bernard ANDRIEUX a ajouté Rue De La Salle à son parcours scolaire
-
Bernard ANDRIEUX a ajouté CollÈGe Le PrieurÉ à son parcours scolaire