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A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Bernard ANDRIEUX

  • Vit à :

    CHATEAUVIEUX, France

  • Né le :

    22 avril 1952 (73 ans)

Ma vie aujourd'hui

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    • Mes goûts et passions

    Animaux

    Voyages

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