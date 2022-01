Bernard BROSSET

Bayonne

colonie située à 10 km de bayonne sur les bords de la nive et dirigée par les capucins du séminaire st francois . Que de souvenirs du temps passé a godiller , pecher avec les filets et les lignes de fonds sans oublier la fameuse sortie nocturne du jeu de nuit qui nous " promenait " la trouille au ventre dans la région d'ustaritz avec le père marie abdon et consorts