Bernard CARRE

ville au sud de la grèce. visite : de nauplie, d'Iria mare, île de POROS, canal de CORYNTHE et ATHENES (acrople, parlement, nouveau stade et ville ancienne), théâtre antique dEPIDAURE, île d'HYDRA. voir mon album

Visite à ma fille qui se trouve à nouveau à PLYMOUTH après la CRETE. Elle rejoint son compagnon GRAHAM et travaille pour l'administration de PLYMOUTH. visite de PLYMOUTH, et de la campagne environnante (POLPERRO par exemple)

Toamasina

visite à ma fille SUZY qui travaillait à l'alliance française à tamatave. découverte de cette belle île pendant 15J. Tamatave et ses environs tout d'abord, et en face, l'île sainte marie et l'île aux nattes (4 nuits). puis 10 jours sur les hauts plateaux : tana, plateau de l'Isalo, ranomafana, antsirabé, lac itasy, fianarantsoa , lac mantasoa, mandraka et tana. photos à dispition