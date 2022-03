Bernard CAUCHON

du 1 03 62 au 20 08 62 en algerie a blidat le 22 08 62 pour 1 année c est tout je salus tous les anciens du GLA 1 ET GLA 2et aussi ceux du GLA 3

Blida

parachutiste arimeur largueur boulot un peu dur mais sympa souvent en avion et beaucoup de sauts (pour un appelé)( 50)en 18 mois dont 7 ) de brevet voila et sauts de nuits et tranche arriere de (nort 2501) ou nort atlas