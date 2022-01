Bernard CHECHIN

Vitry sur seine

Ecole primaire où nous passions un concours, à 13 ans (c'est-à-dire en 1958), pour entrer dans l'école Blaise Pascal (école spécialisée). Nous avions passé ce concours. Je me rappelle que nous étions 3 et avions réussi à être respectivement 1er, 5e et 6e de ce concours d'entrée. Je me rappelle qu'un certain SYLVESTRE était ce 1er !