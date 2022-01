Bernard FLACELIERE

Egeopos - Ingénieur (Profession libérale)

Pau

eGeoPos fournit des conseils et une expertise dans les domaines de la géodésie et du positionnement grâce à un Professionnel en géomatique possédant une vaste expérience en topographie, en rapports, en systèmes de positionnement, en planification, en analyse et en surveillance d'opérations internationales.