Bernard GIRAUDEAU

Collège Jean Jaurès.evreux - Prof de SVT (Autre)

Evreux

J’entame ma dernière année avec un projet qui consiste a accueillir les élèves par un mini rituel de respiration méditative de 5 minutes...les 3/4 de mes collègues et mon principal me suivent et les résultats sont déjà la...des classes apaisées et des élèves plus calmes ...vraiment une fin de carrière apaisée et sereine.