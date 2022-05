Bernard MASSIERA

Draguignan

Les classes se déroulent à l'Ecole d'Application d'Artillerie à Draguignan. Ensuite, je suis affecté au 60° R.A. de Canjuers où une formation de radiophonie et de servant pupitreur me fait accéder au grade de Brigadier chef dans la B.C.S. J'occupe le poste de moniteur de sport pendant l'hiver et pendant la période estivale (juillet-aout 1984) je suis détaché à Fréjus, sur la base nautique.