Bernard REINHARDT

SDIL (schéma directeur infrastructure lignes) et PSDE (plan schéma directeur équipement)

France Télécom - Directeur de la qualité (Technique)

MONTAUBAN

1991) responsable RH et logistique en CCL - 1995) responsable Transmission Informatique et commutation en CPE - 1998)responsable production numérique en agence - 2002) Directeur qualité et de l'Ecoute client en agence