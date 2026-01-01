Bernard TEISSIER

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Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Pie Xii (Rochefort Du Gard)- Rochefort du gard
maternelle et primaire chez les soeurs religieuses de l'ordre des Besançonnes.1958 - 1963
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Collège Voltaire- Remoulins
élève du secondaire ( 6eme et 5eme)1964 - 1966
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Lycée Robert Schuman- Avignon
CAP de mécanique auto (3 ans)1967 - 1970
Parcours militaire
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C.i.it.d.m- Frejus
engagé volontaire a 17 ans dans les Troupes de Marine / 3° Compagnie,puis 6°Cie pour le CTE Mo 120 mm, d'Oct.1970 a Mai 19711970 - 1971
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46 Ri- Berlin
de Mai 71 a Avril 72; Caporal,chef de pièce mortier 120mm ,sous les ordres de l'ADC GUIGUE et SCH HORENS.1971 - 1972
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Centre D'entrainement Commando N° 10- Berlin
aide moniteur en escalade ,piste du risque, naviguation;de Mai a Oct 72, sous les ordres du LTN MORIN ,puis du LTN MONNEREAU1972 - 1972
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Ensoa 54ème Promotion- Saint maixent
élève sous officier recrutement semi-direct, provenant du CEC de Berlin. Promotion SGT Gilbert Djian.1972 - 1973
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Centre National D'entrainement Commando- Montlouis
stagiaire moniteur commando,venant du GQSO de l'EAI de Montpellier1973 - 1973
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Ecole D'application De L'infanterie- Montpellier
en formation au Groupement de Qualification des Sous Officiers,filière 00 commando Moto1973 - 1973
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Centre D'entrainement Commando N° 10- Berlin
moniteur,instructeur en piste du risque et naviguation,sous les ordres du LTN MONNEREAU1973 - 1976
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Ecole Des Troupes Aéroportées- Pau
Stage obtention du brevet para n° 364 347,avec SGT Claude PREVOT,SGT Gilles CAMPA...1974 - 1974
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9ème Rcp- Toulouse
sous officier adjoint en section de combat, a la 3° Compagnie Jaune 3 avec le LTN OSPITAL et ensuite l'ADJ BERBON,SOA en séjour (La Réunion )1976 - 1980
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9 ème Rcp- Pamiers
adjoint a l'Officier d'Ordinaire et Gérant du Cercle mixte du 9° RCP1980 - 1982
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1er Régiment D'infanterie- Sarrebourg
Officier d'Ordinaire du régiment, Off des détails en Opex ( Centrafrique et Tchad )1982 - 1989
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110ème R.i- Donaueschingen
Officier d'Ordinaire du premier organisme binational Franco-Allemand1989 - 1994
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1er Régiment D'infanterie- Sarrebourg
Officier Trans, Off Adj de la CCL en Opex ( Centrafrique ) puis,adjoint du DAF,Directeur du SRL et Chef des SA en Opex (Kosovo et Egypte )1994 - 2001
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110ème R.i- Donaueschingen
Directeur du SRL ,puis du Cercle Mess du régiment, contrôleur Ex.Inter. (Bénin) et DAF en Opex ( Centrafrique )2001 - 2010
A propos
Général
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Prénom Nom :Bernard TEISSIER
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Vit à :
BANGKOK THAILAND, Thaïlande
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Né en :
1952 (74 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
Grand voyageur, actuellement en Thailande.
Profession :
Militaire en retraite
Situation familiale :
célibataire
Enfants :
2