Bernard TEISSIER

C.i.it.d.m - Frejus engagé volontaire a 17 ans dans les Troupes de Marine / 3° Compagnie,puis 6°Cie pour le CTE Mo 120 mm, d'Oct.1970 a Mai 1971

46 Ri - Berlin de Mai 71 a Avril 72; Caporal,chef de pièce mortier 120mm ,sous les ordres de l'ADC GUIGUE et SCH HORENS.

Centre D'entrainement Commando N° 10 - Berlin aide moniteur en escalade ,piste du risque, naviguation;de Mai a Oct 72, sous les ordres du LTN MORIN ,puis du LTN MONNEREAU

Ensoa 54ème Promotion - Saint maixent élève sous officier recrutement semi-direct, provenant du CEC de Berlin. Promotion SGT Gilbert Djian.

Centre National D'entrainement Commando - Montlouis stagiaire moniteur commando,venant du GQSO de l'EAI de Montpellier

Ecole D'application De L'infanterie - Montpellier en formation au Groupement de Qualification des Sous Officiers,filière 00 commando Moto

Centre D'entrainement Commando N° 10 - Berlin moniteur,instructeur en piste du risque et naviguation,sous les ordres du LTN MONNEREAU

Ecole Des Troupes Aéroportées - Pau Stage obtention du brevet para n° 364 347,avec SGT Claude PREVOT,SGT Gilles CAMPA...

9ème Rcp - Toulouse sous officier adjoint en section de combat, a la 3° Compagnie Jaune 3 avec le LTN OSPITAL et ensuite l'ADJ BERBON,SOA en séjour (La Réunion )

9 ème Rcp - Pamiers adjoint a l'Officier d'Ordinaire et Gérant du Cercle mixte du 9° RCP

1er Régiment D'infanterie - Sarrebourg Officier d'Ordinaire du régiment, Off des détails en Opex ( Centrafrique et Tchad )

110ème R.i - Donaueschingen Officier d'Ordinaire du premier organisme binational Franco-Allemand

1er Régiment D'infanterie - Sarrebourg Officier Trans, Off Adj de la CCL en Opex ( Centrafrique ) puis,adjoint du DAF,Directeur du SRL et Chef des SA en Opex (Kosovo et Egypte )