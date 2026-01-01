Bernard TEISSIER

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Parcours

Parcours scolaire

Parcours militaire

  • C.i.it.d.m

     -  Frejus

    engagé volontaire a 17 ans dans les Troupes de Marine / 3° Compagnie,puis 6°Cie pour le CTE Mo 120 mm, d'Oct.1970 a Mai 1971

    1970 - 1971

  • 46 Ri

     -  Berlin

    de Mai 71 a Avril 72; Caporal,chef de pièce mortier 120mm ,sous les ordres de l'ADC GUIGUE et SCH HORENS.

    1971 - 1972

  • Centre D'entrainement Commando N° 10

     -  Berlin

    aide moniteur en escalade ,piste du risque, naviguation;de Mai a Oct 72, sous les ordres du LTN MORIN ,puis du LTN MONNEREAU

    1972 - 1972

  • Ensoa 54ème Promotion

     -  Saint maixent

    élève sous officier recrutement semi-direct, provenant du CEC de Berlin. Promotion SGT Gilbert Djian.

    1972 - 1973

  • Centre National D'entrainement Commando

     -  Montlouis

    stagiaire moniteur commando,venant du GQSO de l'EAI de Montpellier

    1973 - 1973

  • Ecole D'application De L'infanterie

     -  Montpellier

    en formation au Groupement de Qualification des Sous Officiers,filière 00 commando Moto

    1973 - 1973

  • Centre D'entrainement Commando N° 10

     -  Berlin

    moniteur,instructeur en piste du risque et naviguation,sous les ordres du LTN MONNEREAU

    1973 - 1976

  • Ecole Des Troupes Aéroportées

     -  Pau

    Stage obtention du brevet para n° 364 347,avec SGT Claude PREVOT,SGT Gilles CAMPA...

    1974 - 1974

  • 9ème Rcp

     -  Toulouse

    sous officier adjoint en section de combat, a la 3° Compagnie Jaune 3 avec le LTN OSPITAL et ensuite l'ADJ BERBON,SOA en séjour (La Réunion )

    1976 - 1980

  • 9 ème Rcp

     -  Pamiers

    adjoint a l'Officier d'Ordinaire et Gérant du Cercle mixte du 9° RCP

    1980 - 1982

  • 1er Régiment D'infanterie

     -  Sarrebourg

    Officier d'Ordinaire du régiment, Off des détails en Opex ( Centrafrique et Tchad )

    1982 - 1989

  • 110ème R.i

     -  Donaueschingen

    Officier d'Ordinaire du premier organisme binational Franco-Allemand

    1989 - 1994

  • 1er Régiment D'infanterie

     -  Sarrebourg

    Officier Trans, Off Adj de la CCL en Opex ( Centrafrique ) puis,adjoint du DAF,Directeur du SRL et Chef des SA en Opex (Kosovo et Egypte )

    1994 - 2001

  • 110ème R.i

     -  Donaueschingen

    Directeur du SRL ,puis du Cercle Mess du régiment, contrôleur Ex.Inter. (Bénin) et DAF en Opex ( Centrafrique )

    2001 - 2010

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Bernard TEISSIER

  • Vit à :

    BANGKOK THAILAND, Thaïlande

  • Né en :

    1952 (74 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    Grand voyageur, actuellement en Thailande.

  • Profession :

    Militaire en retraite

  • Situation familiale :

    célibataire

  • Enfants :

    2

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Allemagne - Autriche - Belgique - Bénin - Cambodge - Cameroun - Canada - Chine - Égypte - Espagne - États-Unis - France - Gabon - Italie - Kosovo - Laos - Macédoine - Madagascar - Malaisie - Monténégro - Royaume-Uni - Centrafrique - République démocratique du Congo - Russie - Serbie - Suisse - Tchad - Thaïlande - Viêt Nam