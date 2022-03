Bernard TEYSSEYRE

Gaillac

Élève de la sixième à la terminale : 6ème C, 5ème B, 4ème A, 3ème A, 2ème Ca, 1ère C, terminale C et Bac C en 1978. En seconde Ca, j'étais délégué de classe. En première C, j'étais vice-président du club photo. En terminale C, j'étais président du club photo.