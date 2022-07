Bernard WILHELM

Très modeste hypokhâgneux qui a beaucoup appris, mais n'a pas réussi à passer en khâgne (jeux de l'amour et du hasard !).

Strasbourg

DEUG de lettres modernes non obtenu (seulement 9 UV sur 10, celui d'Anglais m'ayant résisté à 3 reprises : une fois j'ai obtenu l'écrit, pas l'oral, une autre fois l'inverse et la dernière, je ne sais plus !).