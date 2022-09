Bertrand CAHUET

Assurances-Vie et Bourse

CERAM SOPHIA ANTIPOLIS - Professeur (Autre)

Sophia antipolis

Responsable du Mastère Spécialisé en Intelligence Economique et Knowledge Management Professeur affilié. En charge des cours : - Management des Systèmes d'Information - Intelligence Economique - NTIC et Bases de Données Organsiation des Rencontres Nationales IE et IHESI Organisation de la Summer School de l'European Knowledge Management Forum