Bertrand DROUART

93°ram - Pilote VAB et Radio Navigateur

Varces allieres et risset

Cinq années ou je me suis éclaté... Je n'oublierai jamais ces années passées au sein du 93éme Ram...De Roc et de Feu... Très bonne expérience personnelle sur le plan Humain (école de la vie) et professionnelle... Ceux qui me manque le plus, c'est les rando en montagne, été comme hiver...